Çamlıca Camii’ne özel metro Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne giden raylı sistem hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 3309 sayılı karara göre İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan ‘Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı’nın yapımını bakanlık gerçekleştirecek.

4 İSTASYON

Maliyeti 425 milyon TL olan 3,48 KM uzunluğundaki “Altunizade – Çamlıca Metro” hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Cami 4 adet istasyon yer alacak. Altunizade istasyonu aç-kapa tekniği ile inşa edilecek ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı noktası olacak.

GÜZERGAH ÇAMLICA CAMİİ İSTASYONUYLA SON BULACAK

Güzergâh, Altunizade İstasyonu ile başlayarak Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri’nin yer aldığı Çamlıca Tepesi İstasyonu yönünde ilerleyecek ve mevcut Üsküdar-Ümraniye Metro Hattının üzerinden devam edecek. Çamlıca Camii karayolu tünellerinin altından geçerek, caminin batısında yer alacak Çamlıca Cami İstasyonu ile son bulacak.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU, ELEŞTİRMİŞTİ

Yapımına 29 Mart 2013’te başlanan ve 3 Mayıs 2019’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen 60 bin kapasiteli Büyük Çamlıca Camii eleştirilere neden olmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Çamlıca Camii için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hangi akıllının başına İstanbul’da Çamlıca’nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. 60 bin kişi oraya nasıl çıkacak? İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden dışarıdan bakıldığı zaman ‘şu ihtişama bak, nerden nereye geldik Türkiye olarak’ derseniz, işte o zaman hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye’nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir; ne kadar geliştiğini, kalkındığını göstermez.”