Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından gizli ilişki çıktı

Büyükçekmece’de 4 gün önce bulunan 8 parçaya ayrılmış cansız bedenin, kayıp başvurusu yapan Birsen Akbaba’nın kocası Süleyman Akbaba’ya ait olduğu tespit edilmişti. Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı…

Süleyman Akbaba’nın aynı apartmanda oturan evli komşusu N.A. (29) ile gizli ilişki yaşadığı ve cinayeti de kocası A.A.’nın işlediği öğrenildi.

İddiaya göre, 3 çocuk babası A.A., olay gecesi “Bir işim var diyerek” evden çıktı. N.A. da telefonla Süleyman Akbaba’yı aradı. Evden çıktıktan yarım saat sonra evine dönen A.A., eve girdiğinde komşusu Süleyman Akbaba ile karşılaştı. Mutfaktan aldığı bıçakla Süleyman A.’yı öldürdü.

CESEDİ PARÇALADI, DENİZE GİTTİ

Çocuklarını olay günü gündüz saatlerinde kardeşinin yanına bırakan A.A., cinayet sonrası karısı N.A.’yı da komşusuna gönderdi. Daha sonra ise Süleyman Akbaba’nın cesedini banyoda 8 parçaya ayırdı. Ardından sabah bir otomobil kiralayan A.A., iki arkadaşını arayarak “Denize gidelim” dedi.

Parçalar halindeki cesedi aracın bagajına koyan A.A., arkadaşlarını da alarak yola çıktı. Büyükçekmece TEM kenarında “Bir şeyler atacağım” diyerek duran A.A., ceset parçalarını attıktan sonra arkadaşlarıyla yola devam etti.

KARI KOCA GÖZALTINDALAR

Olayla ilgili A.A. ve karısı N.A. ile denize gittiği iki kişi gözaltına aldı.