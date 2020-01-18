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Cezaevinden çıkar çıkmaz karısını vurdu! Aranıyor

Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.

19:32 -
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Cezaevinden çıkar çıkmaz karısını vurdu! Aranıyor

Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi.

DHA

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Kadıköy Kadın Polis
Son güncelleme: 19:34 18.01.2020
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