Cezaevinden çıkar çıkmaz karısını vurdu! Aranıyor

Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi.. DHA. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cezaevinden-cikar-cikmaz-karisini-vurdu-5575776","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cezaevinden-cikar-cikmaz-karisini-vurdu-5575776","pageType":"yazi","pageIdentifier":5575776,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Cezaevinden u00e7u0131kar u00e7u0131kmaz karu0131su0131nu0131 vurdu! Aranu0131yor"});aip('newsArticle', {"identifier":5575776,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cezaevinden-cikar-cikmaz-karisini-vurdu-5575776/","headline":"Cezaevinden u00e7u0131kar u00e7u0131kmaz karu0131su0131nu0131 vurdu! Aranu0131yor","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Kad\\u0131k\\u00f6y","Kad\\u0131n","Polis"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1579365156,"datePublished":1579365156,"dateModified":1579365291,"info":"{"seo_news":"false"}"});