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Cezayir’den gelen Türk vatandaşlar Tokat’ta karantinaya girdi

Cezayir'de bulunan yaklaşık bin 200 Türk vatandaşının tahliye işlemlerine başlandı. Tokat’ta 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Cezayir’den gelen Türk vatandaşlar misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.

05:42 -
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Cezayir’den gelen Türk vatandaşlar Tokat’ta karantinaya girdi

Türk Hava Yolları ve Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirilen vatandaşlar, corona virüsü tedbirleri kapsamında Tokat ve Amasya'da 14 gün boyunca karantina altında kalacakları KYK yurtlarına otobüslerle getirildi.

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmayla Cezayir’den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının Cuma günü başlayan tahliye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Bu kapsamda, Karabük’te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye’ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait uçaklar, ülkeye içi dolu olarak, toplamda 555 Türk vatandaşı ile akşam saatlerinde Samsun’a getirilmişti. Samsun'a getirilen vatandaşlar, buradan karayoluyla Tokat'a ve Amasya'ya ulaştırıldı. 235’i Amasya’ya ulaşan Türk vatandaşlarının 320’si ise Tokat’ta 14 gün gözetim altında tutulacak.

Tokat'a 14 otobüsle konvoy halinde getirilen vatandaşların bir bölümü Tokat'ta kent merkezinde bulunan Mehmet Emin Tokadi yurdu ile Aydoğan Aydın yurdunda misafir edilecek. (İHA)

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