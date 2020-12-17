CHP’li Gürsel Tekin: ABD’ye tepkimizi dolarları bozdurarak gösterelim

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, başta siyasetçiler olmak üzere bütün vatandaşları, dolarlarını bozdurmaya çağırdı. Bunun öncülüğünü Devlet yönetiminde bulunanların yapmasını öneren Tekin, “Ceplerinde, kasalarında ABD doları var. ABD'ye meydan okuyorlar. Meydan okuma öyle olmaz. Siyasetçiler de tepkisini dolarları bozdurarak da göstermeli” dedi.

“BANKALARDA DOLAR HESABINDAN GEÇİLMİYOR”

ABD'nin Türkiye ile ilgili aldığı yaptırım kararlarının, daha da artabileceğinin görüldüğünü kaydeden Gürsel Tekin, şunları söyledi:

* Yaptırımsa, biz de kendi gücümüzle ABD'ye yaptırım uygulayalım. Bunun başında dolarların bozdurulup Türk Lirasına çevrilmesiyle baylanmalı. Şu anda, Türkiye'nin hiçbir döneminde olmadığı kadar yatırımlar dolarla yapılıyor.

* Bankalarda dolar hesaplarından geçilmiyor. Devlet borçlanmalarını dolarla yapıyor. Bunlardan vazgeçilmeli. Başta Devlet yönetiminde bulunanlar, siyasetçiler olmak üzere dolar bozdurma seferberliği olmalı.