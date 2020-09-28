CHP’li Öztrak: Azerbaycan’a her türlü desteği vermek zorundayız

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorunda olduğunu söyledi.

“TÜM BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRMELİYİZ”

“Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden bu tutumunu kabul edemeyiz” diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu terördür. Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali, zaten bölgemizde kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir.

*Çatışmaların yaşandığı coğrafya ülkemizin Kafkasya ile bağlantısı için stratejik önemdedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı gibi önemli uluslararası stratejik tesisler çatışma bölgesine yakındır.

*Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti olarak olayları tüm boyutlarıyla dikkatlice değerlendirmeliyiz. Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız.

“KALBİMİZ AZERİ KARDEŞLERİMİZLE BERABERDİR”

Yukarı Karabağ meselesinin barışçıl yollarla çözümü için önceliğin belli olduğunu dile getiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

*Ermenistan, daha önce işgal etmiş olduğu bölgelerden askerlerini derhal geri çekmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaşanan saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

*Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan'ın acısı bizim de acımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile beraberdir.

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