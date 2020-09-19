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Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaralar belli oldu!

Tam olarak özelleşmesiyle birlikte ikramiye tutarlarında artış olan ve ismi Çılgın Sayısal Loto olarak değişen şans oyununda bu akşam çekiliş tamamlandı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar “19, 44, 45, 61, 71, 87 + 83 (Joker)” olarak belirlendi.

21:49 -
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Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaralar belli oldu!

Son çekilişte kazananın çıkmasıyla birlikte 65 milyonluk ikramiyesi devreden Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi 21.30'da noter huzurunda yapıldı. 90 rakam arasından 6 rakamın bilinmesiyle büyük ikramiye kazanılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam yapılan çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 19-44-45-61-71-87 olarak belirlendi.  Joker olarak ise 55 numara çekildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Çarşamba Cumartesi noter Pazartesi Sayısal Loto
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