Çılgın Sayısal Loto’da şanslı numaralar belli oldu!

Son çekilişte kazananın çıkmasıyla birlikte 65 milyonluk ikramiyesi devreden Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi 21.30'da noter huzurunda yapıldı. 90 rakam arasından 6 rakamın bilinmesiyle büyük ikramiye kazanılabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam yapılan çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 19-44-45-61-71-87 olarak belirlendi. Joker olarak ise 55 numara çekildi.



ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.