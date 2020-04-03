Corona tehlikesi Elazığ’da cadde kapattırdı

Elazığ’da corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

YASAKLA İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Caddelerin kapatılmasıyla ilgili Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

* Elazığ Valiliğimiz tarafından vatandaşlarımızı corona virüsü salgınından korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla ilimiz genelinde ilave tedbirler alınmıştır.

* Alınan tedbirler doğrultusunda, 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüz trafik ekiplerince;

Gazi Caddesine gelen akım, Saat Kulesi Kavşağından itibaren caddeye çıkan tüm ara sokaklar da dahil olmak üzere, Vali Fahri Bey Caddesine gelen akım, Ahmet Aytar alt kavşaktan itibaren caddeye çıkan tüm ara sokaklar dahil olmak üzere, Hürriyet Caddesine gelen akım, Eski Valilik binası önü ve 1. Harput Caddesi Hozat Garajından itibaren caddeye çıkan tüm ara sokaklar dahil olmak üzere, İstasyon Caddesi ise İstasyon Kavşağından itibaren alt geçit ve Buzhane kavşağından itibaren PTT kavşağı istikametine çıkan tüm yollar trafiğe kapatılmıştır.

* Ayrıca Gazi, Vali Fahri Bey, Hürriyet ve İstasyon Caddelerinde de yaya trafiğinde kısıtlamaya gidilmiş olup Demokrasi Meydanı ise yaya trafiğine kapatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.