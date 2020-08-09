Corona virüsüne yakalanan AKP’li vekil: Maske, mesafe ve hijyene önem verin

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 24 Temmuz’da Ayasofya Cami açılış töreninde maskesiz paylaşımları ile dikkat çekmişti. Açılışa katılan AKP’li vekiller Hüseyin Şanverdi, Ahmet Akay ve İsmail Bilen’in de Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Türkoğlu geçen hafta “Yaptırdığım tüm testler negatif çıktı. Herhangi bir hastalığım yok” yanıtını vermiş ancak evde tedavi gördüğünü söylemişti.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre, Türkoğlu’nun son testi pozitif çıktı. AKP Hatay il örgütü yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkoğlu’nun tedavisi evinde sürüyor.

“NE YAZIK Kİ POZİTİF”

Hacı Bayram Türkoğlu, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verdi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen vurgusu yaptı.

Türkoğlu’nun son paylaşımı şöyle:

* Değerli dostlar son bir ay içinde 7 kez Koronavirüs testi yaptırdım. Son olarak 7 Ağustos'ta yaptırdığım testin sonucu 8 Ağustos'ta açıklandı ve ne yazık ki, pozitif çıktı.

* Virüsün bende ağır semptomları söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 gün süresince Ankara'daki ikametimizde ilaç tedavisi ve karantinada kalmam öngörülmüştür.

* Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus yoktur. Aziz milletimizden ve Hataylı hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen hususlarına önem vermelerini istirham ediyorum.

O KAREDEKİ 3. VEKİL

Hacı Bayram Türkoğlu, Ayasofya’daki törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte, daha önce Covid-19 testleri pozitif çıkan Akay ve Şanverdi ile fotoğraf çektirmiş ve maskesiz çektirdiği video ve fotoğrafları paylaşmıştı.