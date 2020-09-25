Cübbeli Ahmet Hoca Emniyet’te

İsmailağa tarikatının ekran yüzü ve sözcüsü konumunda olan Cübbeli Ahmet Hoca, selefi derneklerinin yaklaşık iki bininin silahlandığını gündeme getirmişti. Cübbeli, SÖZCÜ’ye verdiği röportajda konuyla ilgili kendisine sorulan sorusu üzerine “Savcılıktan davet edilirsem en az 150’sinin adını verebilirim” demişti.

İki gün önce emniyet yetkilileri bilgisine başvurulacağını ilettikleri Cübbeli’ye gerekli hazırlıkları yapmasını ve gidiş saatinin güvenlik nedeniyle açıklanmamasını bildirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca bu sabah sıkı güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyete Müdürlüğü’ne götürüldü. Cübbeli, Terörle Mücadele Şubesi’nde selefi örgütlerle ilgili çalışmaları yürüten birimde bildiklerini ve kendisine ulaşan istihbari kaynaklı bilgi ve belgeleri anlatacak. Cübbeli’nin az önce bilgisine başvurulmaya başlandığı öğrenildi.

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