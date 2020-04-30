Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan S-400 açıklaması!

Atlantik Konseyi’nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılan panele, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield katıldı.

Kalın, S-400’lerin konuşlandırılmasının corona virüsü süreci nedeniyle geciktiğini ancak nihai olarak bunun gerçekleşeceğini söyledi.

“PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İLERLEYECEK”

Kalın, panelde “Koronavirüs nedeniyle bir gecikme var ancak planlandığı şekilde ilerleyecek” dedi.

Kalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a birçok kez, Türkiye’nin Patriot füzeleri ile de ilgilendiğini söylediğini ekledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ MEVKİDAŞLARI İLE TEMAS HALİNDE”

Sorunların çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her zaman mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu ifade eden Kalın, şu ifadeleri kullandı:

* Cenevre sürecinin öldüğü birçok kez dile getirildi.

* Öte yandan Astana sürecinin sahada birçok sonucu oldu, birçok ateşkese ve çatışmanın bitmesine yol açtı.

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan NATO müttefiki ve uluslararası koalisyondaki mevkidaşları ile her zaman temas halinde.

“SURİYE HALKINI ÖNCELİK EDİNMELİYİZ”

Suriye’de mülteciler için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Kalın, şöyle konıuştu:

* Aynı zamanda, şu anki acil durum, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilen kişiler için sahada daha büyük bir iş birliği gerektiriyor.

* Ortaklarımız ve müttefiklerimizden gelecek her türlü fikir ve öneriye açığız.

* Suriye halkı, son dönemdeki birçok milletten daha çok acı çekti.

* Aramızdaki farklılıkları, kısa vadeli çıkarları ve küçük jeopolitik oyunları bir kenara bırakıp, Suriye halkını öncelik edinmeliyiz. Artık bunun zamanı geldi.

“TÜRKİYE VE ABD ARASINDA DAHA DERİN BİR İŞ BİRLİĞİ İÇİN HER ZAMAN ALAN VARDIR”

ABD ile ilişkiler konusunda açıklamada bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

* Müttefiklerimizle, Suriye’deki birçok konuda yakından çalıştık.

* Özellikle Resulayn-Tel Abyad bölgesinde güvenliği sağladıktan sonra burada güzel işler çıkardık.

* İdlib ve Suriye’nin de ötesinde, Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır.

“ATEŞKESİN DEVAM ETTİRİLMESİNDEN DOLAYI MUTLUYUZ”

Kalın, İdlib’de varılan ateşkes konusunda da şunları söyledi:

* Bu ateşkesi koronavirüs salgınından önce yapmış olmaktan mutluyuz.

* İdlib’de bir tarafta kaos ve panik varken bir taraftan da pandemi olduğunu düşünebiliyor musunuz?

* Ateşkesin devam ettirilmesinden dolayı mutluyuz. DHA-REUTERS