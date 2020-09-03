Çürük zemine silo 6.3 milyonu yuttu!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Çankırı'da 2012 yılında yaptırılan 10 bin ton kapasiteli modern hububat depolama tesisinin temeli törenle atıldı. Törene dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve çok sayıda AKP'li vekil katıldı. Mehdi Eker törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin 6 ayrı noktasında hububat depolama tesislerinin açılışının aynı anda yapıldığını ifade etti. Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı Çankırı'daki söz konusu hububat silosuna 6.3 milyon lira harcadı. Ancak zemin etüdü olmadan ve bozuk zemine yapılan silo 3 yıl önce çöktü. Milyonlar da uçup gitti.

2017'DE DAVA AÇILDI

CHP'li Ömer Fethi Gürer, Tarım Bakanlığı'nca bozuk zemine yaptırıldığı için hizmete girmeyen hububat deposu için ödenen paranın akıbetini sordu. Önergeyi yanıtlayan Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

“Çankırı'da üretilen hububatın sağlıklı ve modern biçimde depolanması amacıyla 10 bin ton kapasiteli çelik silo yapılmıştır. Ancak oluşan zemin çökmeleri nedeniyle tesis hizmete alınamamış, ayıplı ve eksik iş yapan firmalara karşı alacakların tahsili davası açılmıştır. Hububat deposu yapım işini üstlenen firmalara 2017 yılında alacak davası açıldı ve bilirkişi incelemesi devam ediyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, daha önce verdiği soru önergesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Haymana'da yapımı planlanan depo yapım işinde yaşanan sorunları gündeme taşımış ve Bakan Pakdemirli, Haymana'da depo yapım işini tamamlayamadan sözleşmesi feshedilen firmaya ödenen 44 milyon 295 bin TL tutarındaki hak edişle ilgili oluşan kamu zararının tahsili için hukuki süreç başlatıldığını açıklamıştı. Gürer, “Bakanın yanıtlarında da görüldüğü üzere çiftçinin kara gün dostu olarak bilinen TMO'nun yapım işlerinde garip işler olmuş” dedi.