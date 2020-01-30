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Çürüyen ‘Natalia’ parçalanmayı bekliyor

İstanbul Şile'de geçen yıl karaya oturan 'Natalia' isimli kargo gemisi kaderine terk edildi. Çürümeye başlayan ve büyük bölümü batan geminin son hali havadan görüntülendi.

09:37 -
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Şile‘nin Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018 tarihinde, Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki Natalia isimli kargo gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemide görevli 16 mürettebat ise kurtarılmıştı.

127 metre uzunluğundaki ‘Natalia' isimli kargo gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. (FOTO: DHA)

Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu Natalia’nın omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi. Üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü.

Batan geminin son hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin büyük bir bölümünün battığı ve çürümeye başladığı görülüyor. (FOTO: DHA)

YASAL PROSEDÜRÜN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

13 ay içinde Karadeniz’in hırçın dalgalarının vurduğu geminin açık denize bakan bölümü tamamen parçalandı. Karaya oturan geminin sökülerek oradan kaldırılması için yasal prosedürün tamamlanmak üzere olduğu, ihale sonucu söküm işini alan firmanın önümüzdeki ay işbaşı yapacağı öğrenildi. (DHA)

istanbul
Son güncelleme: 10:02 30.01.2020
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