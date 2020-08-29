ÇYDD’den 30 Ağustos tepkisi: Ayasofya’da buluşurken salgın önlemleri akla gelmedi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlama getirilmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.



ÇYDD’den yapılan açıklama şöyle:

* Geçen hafta basına yansıdığı üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yurt genelinde kısıtlandığı yönündeki haberlerin doğru olmayacağını umuyoruz.

* Malazgirt Meydan Savaşı’nın yıl dönümü törenlerinde ve 350 bin kişi Ayasofya’da buluşurken akla gelmeyen salgın önlemleri, 30 Ağustos törenlerinin iptali için kaynak olmuşsa şunun bilinmesini isteriz:

* Büyük zaferi kazandıktan sonra laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların çocukları ve torunları olan bizlerin içimizdeki zafer coşkusunu, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bağlılığını bugüne kadar hiçbir güç engelleyemedi, bugünden sonra da engelleyemeyecek!