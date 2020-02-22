Davutoğlu’ndan ‘Patriot talebi’ tepkisi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, İstanbul'un ardından Ankara'da da İl Başkanlığı törenle açıldı. Kızılay Meşrutiyet Caddesi'ndeki İl Başkanlığı'nın açılışına Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da katıldı.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

*Bilinsin ki Gelecek Partisi toplumun bütün kılcal damarlarında yapılacak ve bu milleti tekrar ümitle ve irade ile buluşturacak Allah'ın izni ile.

*Brunson davası, Deniz Yücel davası gibi en ağır ithamla suçlananlar şu veya bu gerekçeyle serbest kalıyor ya da bu davada olduğu gibi serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanıyorsa o ülkede yargı aranmaz. Yargı ceza vermek için değil, güven vermek için vardır. Bir hukuk sisteminin temel hedefi adalet sağlamaktır.

*Rantla mücadele edilmeden faizle mücadele edilmez. Bankaların kaynaklarını yeniden yapılandırma sübjektif bir şekilde dağıtırsanız ekonomide verim kalmak. Ekonomide bu kötü gidişin kaynağı yanlış yönetim, kibirden, israftan ve kaynakların şeffaf olmayan bir şekilde dağıtılmasından kaynaklanıyor.

*Gelecek Partisi olarak ekonomik sosyal hayattaki en temel ilkemiz şeffaflık olacak. Kaynağı belli olmayan nereye harcandığı belli olmayan bir kuruş olmayacak her şey açık şeffaf ve hesap verilebilir olacak.

*Dış politikaya bakın; sürdürülebilir güvenli bir ilişki olabilir mi? Ağır hitamlarla suçladığınız bir ülkeyi yarın dost kılıp sonra yeniden ağır ithamlarla suçlarsanız kimse güven duymaz.

*Trump’ın yazdığı o küstah mektubun hesabı sorulmadan dış politikada itibardan bahsedilemez. Bir gün Rusya ile dost, ertesi gün Amerika ile dost, Rusya ile problemli. S-400 aldıktan sonra patriotlara başvurmak çelişkilerin en büyüğüdür.