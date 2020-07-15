Demokrasi destanının 4’üncü yıl dönümü

Türkiye, 4 yıl önce yakın tarihin en karanlık gecesine şahit oldu. Fetö'cü kalkışma ile siyasi iktidar hedef alınarak, darbe yapılmaya çalışıldı. Hain kalkışma Boğaziçi Köprüsü'nde tankların görülmesiyle başladı. Ankara ve İstanbul'da jetler alçak uçuş yaptı. 50 milletvekilinin bulunduğu Meclis, F-16 savaş uçakları tarafından 4 kez bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bomba atıldı. Genelkurmay Başkanı ve komutanlar Akıncı Üssü'ne götürülerek rehin alındı.

2734 YARALI

Ancak TSK'nın büyük bölümü başta olmak üzere tüm kesimlerin direnişi ile Fetöcülerin hain planı başarısız oldu. 16 Temmuz sabahı TSK ve Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe bastırıldı. Ancak darbeciler sokakları kan gölüne çevirdi. 251 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 734 kişi de yaralandı.

289 DAVA

Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası açıldı. 275'i sonuçlanırken, 14'ü devam ediyor. Bin 315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 217 sanığa müebbet, bin 598 sanığa süreli hapis cezası verildi. 140 bin kişi KHK ile FETÖ'den ihraç edildi.

SİYASİ AYAK

Darbenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ‘siyasi ayak' tartışması devam etti ve bu alanda önemli bir adım atılmadı. TBMM'de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu'nun raporu ise kadük kaldı.