Denizin ortasında kaptansız kalan bot kâbus yaşattı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyetenin cennet tatil beldesi Göltürkbükü koyunda bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki lüks motor yata ait zodiak botlar denizin ortasında çarpıştı.

Yaklaşık 60 yat ve 40'a yakın zodiak botun sürekli hareket halinde olduğu koyda çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kullanıcısı 39 yaşındaki T.K. denize düştü. T.K. etraftaki yatlarda bulunan kaptanlar tarafından denizden çıkarılarak bota alındı.

DENİZİN ORTASINDA SERSERİ MAYIN GİBİ TAM 45 DAKİKA DÖNDÜ, DOLAŞTI

Kaptansız kalan ve çalışır haldeki zodiak bot koyun ve yatların tam ortasında sahile yakın yarda yaklaşık 6 mil hızla dönmeye ve sağa sola gitmeye başladı.

Yaklaşık 45 dakika süren kâbus sırasında kaptansız kalan botu durdurmak için yanına gidenler başarılı olamadı.

Koyun açığında bulunan büyük bir balıkçı teknesinin yanına gelerek bota çarpıp pervanesine halatları atıp dolaması ile zodiak bot durdurabildi. Sonunda açık denizden gelen büyük bir balıkçı teknesi zodiak botu durdurabildi.

KOYLARDA HIZLI SEYREDEN YAT VE BOTLAR FACİAYA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Kaptan T.K. durdurulan ve pervanesine dolanan halatı temizledikten sonra ait olduğu yata döndüğü görüldü. Olayın tanığı kaptan Süleyman Tokat (52) kâbus dolu anları anlattı. Süleyman Tokat, şu ifadeleri kullandı:

* İki bot çarpışıp kaptan denize düşünce bot serbest kaldı. Ve sağa sola gitmeye olduğu yerde daireler çizmeye başladı. Etrafta yüzen ve su sporları yapan birçok insan olduğu gibi onlarca yat var.

* Zodiak botun gidip bunlardan birine çarpması ile büyük bir facia yaşanabilirdi. Neyseki büyük balıkçı teknesinden atılan halatları botun pervanesine dolayıp durdurabildik.

* Yaklaşık 45 dakika süren kâbus sona erdi. Bot ve yat kullanıcılarının girdikleri koylarda çok yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerekir. Tamamen dikkatsizlikden kaynaklanan bir olay faciaya neden oluyordu.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.