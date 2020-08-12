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Denizli’de feci kaza: Otomobil sürücüsü yanarak can verdi

Denizli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan otomobilin alev alması ile sürücü feci şekilde can verdi.

07:21 -
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Kaza, Pamukkale ilçesi Pamukkale Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Uğur Özdemir, otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş araziye düştü. Bu arada otomobil bir anda alev topuna döndü.

FOTO: İHA

Çevredeki vatandaşların ise yükselen alevler ve patlama riski sebebiyle yanan otomobile yanaşamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, Özdemir olay yerinde feci şekilde can verdi.

“ADAM İÇİNDE BAĞIRIYORDU”

O anlara tanıklık eden Hamit Musa Dilek, “Biz yolda gidiyorduk. İlk başta otların yandığını düşündüm. Daha sonra baktığımda arabayı fark ettim. Adam içinde bağırıyordu. Karşı tarafta arabalar bekliyordu. ‘Neden yardım etmiyorsunuz' dedim. Onlarda, “Ağabeyim araba yanıyor, yaklaşamıyoruz” dedi. İlk yardım etseler adamı kurtaracaklar. Adamda vefat etti” dedi. (İHA)

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Son güncelleme: 07:40 12.08.2020
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