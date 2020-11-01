Depremde hasar gören adliye binasında yarın mesai yapılacak!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Hasar gören binalardan birisi de Bayraklı’da bulunan İzmir Adalet Sarayı. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan adliye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.

BAŞSAVCILIK’TAN PERSONELE MESAJ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından personele mesaj gönderilerek hasarlı binadaki eşyaların toplatılması istendi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ve EK hizmet binasındaki birimlerimiz hariç olmak üzere: Ana hizmet binamızda yarın sabah 08.30 itibariyle koridorlar ve birimlerde temizlik faaliyeti yapılacağından, her birimden müdür ve yeteri kadar personelin biriminde hazır olması ve özel eşyaların toplanması rica olunur.

Öte yandan binadaki temizlik çalışmaların ardından binanı pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçileceği öğrenildi.

ADLİYEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise tüyler ürpertti. İzmir Adliye'sinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların panik içerisinde ve çığlık atarak koşuşturduğu görüldü. Bazı vatandaşların ise tekbir getirerek yerinde hareket etmeden beklemesi dikkat çekti. Adliyenin tavanında döküntüler meydana geldiği görüntülere yansıdı.