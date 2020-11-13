Devlet büyüklerine hakaret eden savcıya para ve hapis cezası

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da açtığı ‘kafir profesör_@kafir_prof’ isimli sahte hesaptan dini değerler ile devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen Cumhuriyet Savcısı E.H.’nin yargılanmasına bugün Antalya 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevden el çektirilen E.H.’nin katılmadığı duruşmada, sanık avukatı ile davada şikayetçi sıfatıyla yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Milli Emlak Daire Başkanı olarak görev yapan Oğuzhan Sürmeli’nin avukatı Aziz Çetin, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın avukatı Gökay Yetim hazır bulundu.

SANIK: EMLAK ŞEBEKESİ İFTİRA ATTI

Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, “Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır” dedi.

Mahkeme, E.H.’yi Oğuzhan Sürmeli yönünden ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan 9 bin 700 TL, Mevlüt Çavuşoğlu ile Hamza Dağ’a yönelik ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan 12 bin 940 TL, Süleyman Soylu’ya yönelik ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan da 12 bin 940 TL adli para cezasına çarptırdı. ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. (DHA)