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Dink Vakfı dilekçe verdi: Savcılık, örgüt var mı araştırsın

Hrant Dink Vakfı, e-posta yoluyla tehdit mesajları aldıkları Hüseyin A., ile Ersin B., hakkında savcılığa dilekçe vererek, iki şüphelinin ilişki ve irtibatlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini, bu eylemleri bir örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin araştırılmasını istedi. Hrant Dink Vakfı'na gönderilen tehdit içerikli e-postada şüpheli Ersin B.'nin, 'Adaleti namluda arayanlardanız' dediği öğrenildi.

Hayati ARIGAN
12:48 -
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Dink Vakfı dilekçe verdi: Savcılık, örgüt var mı araştırsın

Hrant Dink Vakfı’nın avukatı Hakan Bakırcıoğlu tarafından İstanbul Cumhuriyet Savcılığına dün verilen dilekçede, arka arkaya gelen tehdit mesajları gönderen Hüseyin A., ve Ersin B., arasında bağlantı olup olmadığı ve bir örgüt adına faaliyette bulunup bulunmadıklarının araştırılması istendi.

Dilekçede Hrant Dink Vakfı’nın başkanı Rakel Dink, başkan yardımcısı Delal Dink, muhasip üyesi Yervant Dink, yönetim kurulu üyeleri Arat Dink, Ayşe sosyal, Fethiye Çetin ve Sibel Asna şikayetçi olarak yer aldı.

‘ADALETİ NAMLUDA ARAYANLARDANIZ’ TEHDİDİ 

Dilekçede, 30 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na ait e-posta adresine, ‘ersinbaskan282@gmail.com’ adresinden; “Türk isimlilerin ülkesi sizin Hristiyan soyunuzun kendinizi korumanız için vakıf kurmanız sizin normal eşit bir şekilde yaşam sürmenizi ve ayrımcılıksız yaşamaya davet ediyoruz. Sizin büyülü ve baskılı olmanızın adaletli yaşamı etkilemesinden adaleti namluda arayanlardanız. Biz, bizim Müslüman halkına yaptığınız ayrıcalıklı yaşamı yapımcılarınız bilir. Ana dilinizin ülkeye gidin ülkeyi kaosa sokmayın” şeklinde tehdit içeren bir ileti gönderildiği belirtildi.

HRANT DİNK’E YAPILAN SÖYLEMLERLE AYNI 

Hrant Dink’e de benzer söylemler üzerinden tehditler yöneltildiği ve Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürüldüğü hatırlatılan dilekçede, Hrant Dink Vakfı ve çalışanlarını tehdit eden Ersin B.’nin ilişki ve irtibatlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini, eylemi sonucu iddianame düzenlenmesi istendi.

Avukat Hakan Bakırcıoğlu, ölüm tehditlerinin ardı ardına yaşanmasının dikkate değer olduğunun belirttiği dilekçede, örgüt soruşturması yapılmasını, eylemlerin münferit olup olmadığının ortaya çıkarılmasını ve soruşturmanın bu yönde derinleştirilmesini istedi.

TUTUKLANMIŞLARDI

Hüseyin A., ve Ersin B., “Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçlarından iki gün arayla tutuklanmıştı.

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Son güncelleme: 13:04 04.06.2020
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