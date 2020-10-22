Direnen madencileri jandarma ablukaya aldı

8 yıldır tazminatlarını alamadıkları için 11 gündür eylem yapan ve Ankara'ya yürüyüş başlatan Manisa'nın Soma ilçesindeki mağdur maden işçilerinden oluşan bir heyet dün Ankara'ya giderek TBMM'de AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüştü.

AKP'li Zengin'den sorunun birkaç gün içerisinde çözüleceğinin sözünü alan Somalı tazminat mağduru madenciler, Salihli'de başlattıkları oturma eylemini Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mesire alanında sürdürmek istedi.

AKP'li Zengin'in sözü üzerine olumlu gelişmeleri beklemek için Kırkağaç Çamlık Mesire alanına gelen Somalı madenciler jandarma tarafından ablukaya alındı. Jandarma ekipleri Somalı madencileri Kırkağaç Çamlık mesire alanına sokmayarak girişe çelikten barikatlar kurdu.

“VALİNİN DURUMDAN HABERİ VAR''

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, Kırkağaç Çamlığı'nın jandarma tarafından çevrildiğini belirterek Manisa Valisi'nin durumdan haberi olmasına rağmen kendilerine izin verilmediğini söyledi.

Sendikanın Örgütlenme Sorumlu Aksu yaptığı açıklama, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Ankara'da yapılan görüşme sonrasında olumlu sonuç alınıncaya kadar kendilerine Kırkağaç Çamlık mesire alanında bekleme sözünün verildiğini ve konun Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e iletildiği ifade ederek “Müzakereler sürerken bizim çamlıkta bekleyebileceğimiz söylendi. Vali Beyin bundan haberi vardı. Biz Salihli'den bize verilen söze güvenerek çıktık. Ancak karşımızda bir jandarma tablosu var. Burada bir arbede olmayacak. Eğer yasa dışı bir şey yapıyorsak, hepimiz direnmeden gözaltına alınmayı kabul ediyoruz” dedi.

“JOP KULLANILMASIN BİZ ELİMİZİ KALDIRIR GİDERİZ”

Jandarmanın ablukasına rağmen Kırkağaç Çamlık mesire alanın önünde bekleyişlerini sürdüren mağdur madenciler arasında yer alan maden işçisi Hasan Oğur, olası bir müdahalede jandarmaya uyarıda bulundu.

Mağdur maden işçisi Hasan Oğcu, “Gözü kör olan insanlarımız var. Komutanlarımız bunun bilincinde olsun. Kesinlikle jop kullanılmasın. Tutuklanacaksak eğer biz elimizi kaldırır hak uğrunda gideriz” şeklinde konuşarak jandarmayı uyardı.

Öte yandan Somalı mağdur madenciler ve yakınları, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den olumlu haber gelene kadar Kırkağaç Çamlık Mesire alanında bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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