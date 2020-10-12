Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a Oruç Reis tepkisi

Antalya Limanı’na bakım ve ikmal için 1 ay önce demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından hareket etti. Gemi, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise, Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyindeki bölgede araştırma yapacağına dair açıkladığı yeni NAVTEX'in gerilimi ciddi şekilde tırmandırdığını öne sürdü. Yunanistan Türkiye'nin arama faaliyetlerini sürdüreceği alanın kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu iddia etti.

“YUNANİSTAN ASILSIZ İDDİALARI YİNELEMİŞTİR”

Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın iddialarına sert tepki gösterdi.

Oruç Reis’in bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmeye başladığını belirten Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:



* 22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıktadır.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir.

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI HUKUKLA BAĞDAŞMAMAKTADIR”

“Bu itiraz, Sevilla Haritası ile vücut bulan, Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır” ifadelerine yer veren Bakanlık, “Oysa ki Sevilla Haritası’nın hukuken geçersiz olduğu AB ve ABD tarafından da kamuoyuna duyurulmuştur. Yunanistan'ın iddia ettiği üzere Meis adasının 40 bin kilometrekare deniz alanı yaratması ne uluslararası hukukla ne de uluslararası mahkeme kararlarıyla bağdaşmaktadır” dedi.

“YUNANİSTAN'DAN BEKLENTİMİZ”

Bakanlık açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Esasen Yunan tarafı da bu taleplerinin maksimalist olduğunu gayet iyi bilmektedir. Yunanistan'dan beklentimiz Sevilla Haritası ile vücut bulan, uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını geri çekmesi, Ege ve Akdeniz'de gerginliği artırıcı tatbikat ve askeri faaliyetlerine son vermesi ve başta istikşafi görüşmeler olmak üzere bizimle samimi bir diyalog içine girmesidir.”