Diyarbakır Mimarlar Odası: Şantiyelerdeki çalışmalar bir an önce durmalı

Diyarbakır Mimarlar Odası Şube Yönetim Kurulu corona virüsü tedbirleri kapsamında inşaat şantiyelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Mimarlar Odası, emekçilerin yaşamlarının risk altında olduğunu belirterek, şantiyelerde çalışmaların durdurulması gerektiği talebinde bulundu.

“YETKİLİLER EMEKÇİLERİN YAŞAMINDAN BİHABER”

Sosyal devlet olma sorumluluğunun vatandaşların bulunduğu şartlar ve koşullara göre tedbirler almak gerektiğine dikkat çeken Mimar Odası şu ifadelere yer verdi:

* Pandemi nedeniyle ülke genelinde bir dizi önlem alınmaya çalışılmıştır. Yetkililer emekçilerin yaşamından bihaber evde kal çağrıları ile gönüllü izolasyon koşullarını sağlamak istemiştir.

* Bu çağrı göstermiştir ki devlet geçimini açlık sınırının altında bir gelirle veya asgari ücretle sağlayan yurttaşlardan ya bihaberdir ya da kendilerini görmezden gelmiştir.

* Bu çağrının gerçekçi ve samimi olmadığını, sınıfsal bir çağrı olduğunu belirtmek isteriz. Oysa sosyal devlet olma sorumluluğu gereğince yapılması gereken, tüm yurttaşların içinde bulunduğu şartlar ve koşullara göre politika üreterek tedbirler almaktır.

* Kapsayıcı, sonuç alıcı politika üretilememesinin sebeplerinin başında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz olduğu herkesçe bilinmektedir.

* Bu ekonomik krizin temeli de ülke bütçesinin savaşa, yolsuzluklara ve “itibarda tasarruf olmaz” dedirten saraylara aktarılmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir.

“ŞANTİYELERDE SÖZ KONUSU BAZI TEDBİRLER ALINMADI”

Corona virüsü salgınıyla beraber şantiyelerde alınması gereken tedbirlerin alınmadığını belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* Bu salgın yaşamın tüm alanlarını etkisi altına almıştır. Buna karşın bazı alanlarda lokal tedbirler alınmış ancak iş kolumuz kapsamında bulunan inşaat şantiyeleri risk kapsamında değerlendirilmemiş ve bundan dolayı da şantiyelerdeki çalışmalara ara verilmemiştir.

* 20 Mart 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Tedbirleri konulu 2020/9 nolu genelge kapsamında inşaat şantiyelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir takım tedbirlerin alınması belirtilmiştir.

* Şantiyelerde hijyen, iş güvenliği ve sosyal mesafe koşullarının oluşturulması tavsiye edilmektedir. Yapıların proje, denetim ve müşavirlik hizmetlerinin tedbirler alınarak devam etmesi gerektiği belirtilmiştir.

* Ancak şantiyelerde yapılan gözlemlerde söz konusu bazı tedbirlerin ya hiç alınmadığı yada eksik uygulandığı görülmüştür.

“ŞANTİYE ORTAMINDA RİSK DAHA YÜKSEK”

* Özellikle çalışma esnasında kullanılan her türlü maske ve koruyucu önlük başta olmak üzere ekipmanların teminindeki sıkıntılar alınması belirtilen tedbirlerin mümkün olmadığının kanıtıdır.

* Dolayısıyla bu ortamlarda hastalığın bulaşma ve yayılma riski son derece yüksek ve olasıdır. Yani bu alanda çalışan tüm emekçilerin yaşamı risk altındadır.

* Ayrıca şantiyelerde üretimi yapılan imalatların ne kadar denetlenebildiği ise bilinmemektedir. İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarihli genelgesi sonucunda 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkması yasaklanmıştır.

* Dolayısıyla şantiyelerde görev yapmakta olan 65 yaş üstü denetim yapan meslektaşlarımızın çalışma sahasında bulunamayacağından dolayı imalatların kontrol dışı yapılmasına sebep olmaktadır.

Bu süreçte kamu kurumları ve yapı denetim firmalarındaki teknik çalışanların denetimleri eksiksiz yapma koşullarının bulunmadığı bilinmelidir.

“TOPLUM VE KENT SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMALAR DURDURULSUN”

Son olarak şantiyelerde devam eden çalışmaların durdurması çağrısında bulunan Mimarlar Odası şu noktalara parmak bastı:

* Salgın sonucu gerekli denetimlerin eksik veya hiç yapılmaması durumunda proje ve eklerine uygun olmayan imalatların yapımının gerçekleşmesi; sağlıklı olmayan yapılaşma ve can güvenliğini riske etmek demektir.

* 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, şantiyelerde teknik denetimlerin yapılması ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasını mimar ve mühendislerin sorumluluğunda olduğunu belirtmektedir.

* Gerek bu yasal sorumluluğumuzdan kaynaklı gerekse de toplum ve kent sağlığının korunması için; Şantiyelerdeki çalışmaların bir an önce durdurulması gerekmektedir.