Duayen gazeteci Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, SÖZCÜ’ye konuştu: O bir efsaneydi

İstanbul Suadiye'deki evinin önünde 7 Mart 1990 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteciliğin duayen ismi Çetin Emeç, ölümünün 30. yıl dönümü olan bugün, önce saat 10.30'da Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Akşam da Caddebostan Kültür Merkezi'nde Kaldırım Serçesi (Edith Piaf) adlı oyun, Kadıköy Belediyesi'nin öncülüğünde Çetin Emeç anısına perde açacak. Ayrıca 13 Mart'ta da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Cemal Reşit Rey'de Çetin Emeç anısına konser verecek.

Bu yıl Çetin Emeç'i kaybedişinin 30. yılını, onunla nikah masasına oturuşunun ise 58. yıl dönümünü yaşayan Bilge Emeç, hem “O bir efsaneydi” dediği eşini hem de onu çok üzen Kocaeli'ndeki üst geçitten adının kaldırılışıyla ilgili duygularını bizimle paylaştı:

‘BU YOLDA CANINI VERDİ'

* Çetin Emeç hayatını gazeteciliğe adamış, mesleğini yaşamı boyunca ailesinden bile ön planda tutmuş, işine aşık, babadan, gerçek bir gazeteciydi. Hayatı boyunca Cumhuriyet'in temel değerlerini, laikliği, Atatürkçülüğü savundu ve en önemli özelliklerinden birisi de Türkiye'yi çok sevmesi, ülkemiz için hep iyi şeylere, güzelliklere özenmesiydi.

* Nitekim bu yolda canını verdi. Çetin Emeç'in unutulmamasında, anısının yaşatılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında, değerbilir insanımızın, Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın kuruluşları, yerel yönetimler ve yakın dostlarımızın rolü büyüktür. Bu vesileyle ailemiz adına hepsine yürekten teşekkür ederim.

Onun adı halkımızın gönlüne yazıldı

Bilge Emeç sözlerine şöyle devam etti:

* Gelelim Çetin Emeç'in aramızdan ayrılışının 30. yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çetin Emeç'in ailesine ve sevenlerine verilen 30. yıl armağanına! Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın, Çetin'in adını, bulunduğu üst geçitten indirdi.

* Bazı gazeteler, TV kanalları ve internet medyası, sağ olsunlar, bu olumsuz durumu okurları ve izleyicileriyle paylaşıp bir çözüm bulmaya çalıştılar. Değerli gazeteci dostlarımız Uğur Dündar'ın ve İsmail Küçükkaya'nın bu süreçteki emeklerini ve desteklerini unutamam.”

‘SAYGIYA DAVET EDİYORUM'

* Çetin Emeç'in adı, bundan 30 yıl önce halkımızın gönlüne yazılmıştı zaten, onu silmeleri mümkün değildi. Başta SÖZCÜ Gazetesi'nin, Fox TV'nin ve Kocaeli yerel basınının bu konudaki duyarlılığı ve yayınları kamuoyunun aydınlanmasını sağladı.

* AKP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Büyükakın'ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'ni sağduyuya ve Çetin Emeç'in şahsında, basın şehitlerimizin aziz anılarına saygıya davet ediyorum. Dilerim, kendileri durumu bir kez daha değerlendirip bu kez doğru karar verirler.”