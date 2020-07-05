Düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler

Türkiye'de corona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık üç ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, düğün eğlencesi adı altına bir araya geldi.

MEŞALE YAKIP HALAY ÇEKTİLER

Şişli, Bakırköy ve Sultanbeyli başta olmak üzere çeşitli ilçelerdeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptakiler ellerine aldıkları meşalelerle ortalığı dumana boğdu.

PATİNAJ ÇEKEREK TERÖR ESTİRDİLER

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptakiler, araçlarla patinaj çekerek terör estirdi.

Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

POLİS HER YERDE MAGANDALARI ARIYOR

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)