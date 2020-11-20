Duygu Delen davasında tutuksuz yargılama talebi

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuksuz yargılanması için başvuru hazırlığı yaptıklarını ifade etti.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILMADI

Avukat Enes Akbulut yaptığı açıklamada, “Duygu Delen'in vefatı ile sonuçlanan üzücü olayda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilk duruşma Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştür. Müvekkilimin ilk defa hakim karşısına çıktığı duruşmaya maalesef müşteki ailenin avukatları katılmamıştır” dedi.

ÖNCEKİ İFADELERİNİ DOĞRULADI

Akbulut, “Müvekkilim, daha önce verdiği ifadeleri doğrular nitelikte savunmasını yaparken, mahkeme başkanının tüm sorularına önceki ifadeleri ile uyumlu olacak şekilde anlamlı ve tutarlı yanıtlar vermiştir. İfadesinde, Duygu ile evlenmeyi planladıklarını, ölümü ile kedisinin de acı çektiğini, sevdiği insanın katili gibi düşünülmekten dolayı üzgün olduğunu dile getirmiştir” şeklinde konuştu.

TUTUKSUZ YAGILANMA ŞARTLARI MEVCUT

Akbulut, “Mahkeme, olay yerinde yeniden keşif kararı vererek konunun, olay yeri inceleme uzmanı, adli tıp uzmanı ve fizikçi tarafından aydınlatılmasına ve müvekkilimin tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Yukarıda sayılan sebeplere ilave olarak, yasal düzenlemeler gereği yargılama sürecinin sanık lehine değişme yolundaki kuvvetlilik, ev hapsinin olanaklılığı, kaçma şüphesinin olmaması ve delillerin zaten toplanmış olması nedeniyle müvekkilimin tutuksuz yargılanması gerekmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için gerekli başvurular bir üst mahkeme nezdinde tarafımızca yapılacaktır” diye konuştu. (İHA)