Ekrem İmamoğlu, ‘Hasat Bayramı’na katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hasat Bayramı etkinliklerini, 21 Ekim 2019'da ziyaret ettiği ve “1 sene sonra bambaşka bir köye geleceğiz” sözünü verdiği Pendik'e bağlı Göçbeyli Köyü'nde başlattı. İmamoğlu tören alanında kendisi ve protokol için ayrılan bölüme, üretici kadınlarla birlikte oturdu.

“KÖYÜMÜZE İBB BAŞKANI GELDİ; ŞAŞIRDIK”

Etkinlikte Göçbeyli Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salim Dilemek İmamoğlu'nun köylerini daha önce de ziyaret ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

* Ziyaretine tabii ki bizler şaşırdık. Düğün değil, bayram değil; Büyükşehir Belediye Başkanı neden köye gelsin? Köye geldiklerinde, çiftçiye destek olacaklarını ve Göçbeyli Köyü'nü örnek bir köy yapacakları sözünü verdiler.

* Köylüye fide yardımında bulunacaklarını söylediler; yine şaşırdık. Akabinde hemen fide desteği yapıldı. Böyle bir desteği, ben 60 yıldır görmedim. 10 yıldır bu köyde para kazanamıyoruz. Sera sayımız sürekli aşağı düşüyor.

* Üretiyoruz, halciye çalışıyoruz. Ama bu sene yüzde 60 fide desteği olduğundan dolayı, halcinin kapısını çalmadık. Onun için köylümüze çok büyük bir can suyu vermiştir Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız.

ANNESİYLE BİRLİKTE PAZARDA SATIŞ YAPACAK

İmamoğlu da konuşmasına “Biraz geçmişe gittim, sizinle de yan yana oturunca dedim ki; ‘Anneme ulaşın da annemle biraz konuşayım.' Çünkü ben, annemin ürettiği günleri hatırladım. Yarın pazara getireyim mi annemi beraber” sözleriyle başladı.

Katılımcı kadınlardan, “Getir. Görmek istiyoruz” yanıtını alan İmamoğlu, telefonla annesine aradı. İmamoğlu, annesi Havva hanımı yarın Kadıköy'de kurulacak pazarda beraber satış yapmaya davet etti.

“İBB İLK DEFA HASAT BAYRAMI YAPIYOR”

İmamoğlu, “İBB, bu koca coğrafyada, ilk defa ‘Hasat Bayramı' yapıyor. 16 milyon insanın, sanki sadece tüketici tarafı konuşuluyor. Halbuki, bizim 960 mahallemizin 151 tanesi köy. Köyleri hem üretken hem refah düzeyi yüksek hem de her hizmetten anında faydalanabilen bir hale getirmek zorundayız. Atatürk'ün dediği gibi, ‘Köylü milletin efendisidir' sözüne layık olalım” diye konuştu.

“VAAT VERMEK İÇİN GELMEDİM”

“Size vaatler vermek için değil, yaptıklarımızı konuşmak için buradayız” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

* Tarım iyi olmadığı için, toplumdaki mutluluğu, huzuru ve refahı sağlayamıyoruz. İnsanlar, ha bire kente göç etmeye çalışıyor. Bu sefer mutsuzluk daha da büyüyor. Üreten insan köyde kalsa, ürünün karşılığını alsa, çok ama çok mutlu olacak.

* Yaklaşık 60 milyar lira gibi bir parayı gıdada, yurt dışına yolluyoruz. Neyimiz eksik? Bizim insanımız her şeyi üretir. Bunun bir kader olmadığını, bu konuda kararlı olduğumuzu buradan işaret ediyoruz.

* Türkiye'de, en büyük şehrin kırsalında bile ürettiğinde, ne kadar güzel ve kıymetli işler ortaya çıkarılırın örneğini vereceğiz. Sizi bu anlamda hiç yalnız bırakmayacağız.

“SENEYE DAHA ÇOK KATKI VERECEĞİZ”

9 ilçede, 83 mahallede, yaklaşık 3 milyon 600 bin fide dağıttıklarını aktaran İmamoğlu, “Seneye daha fazla destek olacağız sizlere. Göreceksiniz, vatandaş, sizin ürettiğinizi almak için kuyruğa girecek. İlkini Kadıköy'de yarın beraber açacağız. Avrupa yakasında da bir hazırlığımız var. Silivri, Çatalca, Arnavutköy civarındaki dostlarımız oraya rahatlıkla ulaşabilecek. İnşallah bu yerlerde, ürünlerinizi, hat ettiğiniz değer üzerinden satacaksınız” dedi.

“BU İŞLERE SİYASETİ DAHİL ETMEYECEĞİZ”

İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

* Gerçek konularla uğraşıyoruz; Üretmek, ekmeğini kazanan insanları var etmek, işsizliği azaltmak… Bunlara Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olan İBB de; uğraşmak, çözüm üretmek, katkı sunmak zorundadır. Onun için yapıyoruz bunları size.

* Hem kardeşlik duygumuzu artıracağız hem refah düzeyimizi yükselteceğiz hem hep beraber adil bir şekilde paylaşacağız, aynı zamanda da mutluluğu bütün toplumun her kademesine ve kesimine yayacağız. Gerçek belediyecilik, budur. Siyaset denen o sevmediğimiz alanı, bu işlere hiç dahil etmeyeceğiz.

DOMATES TOPLADI

İmamoğlu, konuşmaların ardından köylülerle birlikte domates hasadına katıldı. Üretici köylü kadınlar, “Siftahımızı Başkan'ımızla yapıyoruz. Her şey hayırlı olacak inşallah” temennisinde bulundu.

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