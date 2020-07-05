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Emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı zammı kaç para olacak?

Temmuz ayındaki enflasyon oranlarının gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Türkiye’de bulunan yaklaşık 10 milyon emekli, yılda iki kez maaşlarına açıklanan enflasyon oranına göre zam alıyor. TUİK tarafından açıklanan enflasyon oranı sonrası emekli maaşlarına yüzde 5.75 zam geldi. İşte en düşük emekli maaşları…

09:24 -
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Emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı zammı kaç para olacak?

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı nihayet belli oldu. Ocak ve temmuz ayında maaşlarına açıklanan enflasyon oranı kapsamında zam alan emekliler, temmuz ayı maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacak. İşte en en yüksek ve en düşük emekli maaşları…

EMEKLİ ZAMLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE:148 TL ZAM

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM

Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.

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