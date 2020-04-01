Entübe hasta ne demek? ‘Entübe etmek’ ifadesinin anlamı nedir?

Entübasyon işleminde ilaç verilmesi amacıyla ya da suni solunuma geçmek için hastaya özel bir tüp yerleştirilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsü açıklamalarında kullandığı ‘Entübe' terimi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte ‘Entübe etmek’ ifadesinin açıklaması…



ENTÜBE ETMEK NE DEMEK?

Acil hava yolu kontrolünün sağlanmasında baş çene pozisyonu, oral ve nazal airway yerleştirme yetersiz kalabilir. Bu durumda ileri hava yolu açma teknikleri uygulanmalıdır. İleri hava yolu açma teknikleri, trakeal entübasyon ve cerrahi hava yolu teknikleri şeklinde uygulanır.

Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeaya tüp yerleştirilmesi işlemine trakeal entübasyon denir.

Trakeal entübasyon uygulama amaçları

Hava yolunu açmak ve açık tutmak

Oksijen vermek

Solunumu desteklemek ve kontrol altında tutmak

Farenksteki katı ve sıvı maddelerin akciğerlere kaçmasını (aspirasyonu) önlemektir.

ENTÜBASYONDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

Entübasyon işlemine başlamadan önce gerekli malzemenin hazır ve çalışır durumda olduğunun kontrolü şarttır. Bu amaçla bulundurulması gereken malzemeler; endotrakeal tüpler, tüp balonunun şişirilmesi için enjektör, tüp stilesi, laringoskop, aspiratör, maske ve ventilasyon olanağı (ambu balonu, anestezi makinesi vs.), oksijen kaynağı ile anestezik ve acil ilaçlardır.

Ayrıca özel durumlarda (zor entübasyon düşünülen vakalarda, servikal immobilizasyon, morbid obezite vs.) özel laringoskop (videolaringoskop gibi), tüp ve bronkoskop gerekebilir. (Kaynak: www.istanbulsaglik.gov.tr)