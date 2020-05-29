Erdoğan: Evini iyi idare eden ülkesini iyi idare eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 567.yılı etkinliği kapsamında, Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki Okçular Vakfı’nın Fetih Kupası etkinliğine videokonferans ile katıldı.

Spor etkinliklerine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizle beraber tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını sebebiyle buruk Ramazan ve bayram geçirdik.

*İstanbul’un Fethi’ni de daha mütevazı etkinliklerle idrak etmeye çalışıyoruz. Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor.

*8. Fetih Kupası ise salgın sonrasında yapılan ilk spor müsabakası özelliği taşıyor. Ülkemizle beraber dünyayla da ilgiyle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyorum.

“GENÇLERİMİZİN YENİ BİR SPOR AHLAKIYLA AHLAKLANMASINI İSTİYORUZ”

Çocukluk yıllarından örnekler veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çocukluk yıllarımın, gençlik yıllarımın hemen hemen tamamı şu anda bulunduğunuz mekanda geçmiştir. Bu mekanı gerçekten gençlik yıllarımda çok önemli hatıraları var.

*Sporcuların her birine kin gütmesi asla hoş karşılanmazdı. Müsabakalar öncesinde muhakkak besmele çekilir, peygamber efendimize salavat gönderilirdi.

*Pehlivanların özel hayatlarında tıpkı er meydanındaki gibi yiğit, civanmert olmaları beklenirdi. Özellikle spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istiyoruz.

*Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz.

*Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum. Bedenini iyi idare eden evini, evini iyi idare eden ülkesini iyi idare eder.