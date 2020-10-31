Erdoğan: Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenen Van 7.Olağan İl Kongresi’nde ekonomiyle ilgili mesajlar verdi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI KADAR ANLAMLI”

* Ekonomimizi bir yandan corona virüsü salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz.

* 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca öre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz.

* Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik.

* Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz.

* Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.