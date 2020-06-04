Erdoğan’dan aşı zirvesine corona virüsü mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Küresel Aşı Zirvesi’ne bir video mesaj göndererek, mesajında, Türkiye’nin corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede kendi ihtiyaçlarının yanı sıra 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğundan ve Türkiye’de yapılan aşı geliştirme projelerinden bahsetti.

Aşı ve bağışıklık için küresel ittifakın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kovid-19, esasen büyük bir aile olduğumuzu kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır” dedi.

“102 ÜLKEYE MALZEME DESTEĞİNDE BULUNDUK”

Türkiye’nin salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken, diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk” diye konuştu.

“HERKES İÇİN YETERLİ SAYIDA ÜRETİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ”

Salgınla mücadelede milli çabalarla aşı ve ilaç çalışmaları yapmak için özel bir platform kurulduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

* Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8’i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir.

* Dolayısıyla; Türkiye olarak şimdiden yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık.

* Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz.

* Bugünkü zirveyi de; 26 Mart’ta icra ettiğimiz G-20 Olağanüstü Zirvesi ile 4 Mayıs’ta iştirak ettiğimiz, ‘Koronavirüs Küresel Mukabele Taahhüt’ etkinliğini destekleyen ve tamamlayan bir girişim olarak görüyoruz.

* Şüphesiz aşının bulunması kadar, insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir.

Corona virüsü salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin salgın sonrası döneme ilişkin çalışmalarda da GAVİ ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye hazır olduğunu vurgulamak isterim.

* İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle sizlere saygılarımı sunuyorum. İHA