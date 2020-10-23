Erdoğan’ın FETÖ’cü eski yaverinin 18 yıllık cezası müebbete çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunan ekibe, Erdoğan'ın kaldığı oteli bildiren eski başyaver Ali Yazıcı'ya “yardım ve yataklıktan” verilen cezayı Yargıtay bozdu. Yerel mahkeme müebbet verdi. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimine ilişkin davanın gerekçeli kararında, eski başyaver Ali Yazıcı'nın ‘olayın asli faili' olduğu belirtildi.

Davada 18 yıl hüküm giyen Yazıcı'nın cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından ‘cezanın az olması' nedeniyle bozuldu. Yeniden yargılamada daha önce ‘suikasta yardım' gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Yazıcı'nın olayın asli faili olduğu hükmedildi ve cezası müebbet hapse çevrildi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli karara göre, ‘Cumhurbaşkanına suikast' suçunun planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan Yazıcı'nın suikast için yapılan iş bölümünde yer aldı. Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yeri kesin biçimde tespit edip Ankara'dan suikast eylemini gerçekleştirecek timin hareket noktası olan İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne geldi.

PLANINI DEĞİŞTİRTTİ

Bu bilgiyi suikast timine ulaştırdı ve tim, bu bilgi doğrultusunda eylem planını değiştirdi. Yazıcı bu şekilde eylemin başarıya ulaşması bakımından etkin rol alarak, Cumhurbaşkanına suikast suçuna asli fail olarak katıldı.