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Erol Mütercimler hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Erol Mütercimler hakkında 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sozcu.com.tr
11:25 -
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Erol Mütercimler hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

İmam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

Mütercimler hakkında  “Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama” suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. (DHA)

NE OLMUŞTU?
Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek 'Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...' ifadelerini kullanmıştı. Mütercimler'in ifadelerinin ardından aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
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Haliç Üniversitesi istanbul RTÜK Sanayi Teknoloji
Son güncelleme: 11:39 23.09.2020
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