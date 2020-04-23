Erzincan, Elazığ imsakiyesi: 2020 iftar ve sahur saatleri

İslam alemi için en kutsal ay sayılan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman her gün sahura kalkıp oruç tutuyor. Vatandaşlar internet üzerinden iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç tutan vatandaşlarımız imsak, sahur ve iftar ne zaman saat kaçta sorularının yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayında Erzincan, Elazığ imsakiyesi açıklandı. Haberimizden hem Erzincan ve Elazığ’da hem de tüm illerde iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz…

ERZİNCAN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Erzincan'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 03:52'de başlayacak. Erzincan'da ilk iftar vakti ise 19:16 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

ELAZIĞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Elazığ'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 03:57'de başlayacak. Elazığ'da ilk iftar vakti ise 19:15 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

RAMAZAN AYINDA TUTULAN ORUCUN ÖNEMİ

Bakara Suresi’ne göre Kur’an’ın İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur’an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)

Bu ay boyunca gün doğumundan önceki alacakaranlık ile gün batımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır.