Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Esenler Belediyesi’nden açıklama

Esenler Belediyesi, "Milyonlarca lira hep tanıdık isimlere gitti" haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe, hangi aidiyete mensup olduğuna bakmayız. İhaleye katılma şartlarını taşıyan her firma ve kişi belediyemizin ihalelerine teklif verebilir” denildi.

Sozcu.com.tr
18:04 -
Haberler Gündem
Esenler Belediyesi’nden açıklama

Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamada haberde bahsi geçen ihalelerin Kamu İhale Kanunu’na göre açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığı, KİK'in ilan platformu olan EKAP'ta yayınlandığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

*Yapılan ihalelerdeki tüm süreçler KİK tarafından takip edilmekte ve onaylanmaktadır. Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe, hangi aidiyete mensup olduğuna bakmayız.

*Çünkü bizim için aslolan Esenler Belediyesi'nin ve Esenler halkının menfaatleridir. Bu doğrultuda ihaleye katılma şartlarını taşıyan her firma ve kişi belediyemizin ihalelerine teklif verebilir.

*Açık ihale usulü ile yapılan ihaleler sonucunda en uygun teklifi veren firma o işi üstlenmiş olur. Belediyemizde ihaleler şimdiye kadar böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır.

*Ayrıca tüm belediyeler gibi Esenler Belediyesi de periyodik olarak Sayıştay tarafından denetime tabi tutulmaktadır ve ihalelerimiz dâhil olmak üzere bütün yönetim süreçlerimiz en ince ayrıntısına kadar tetkik edilmektedir.

*Belediyemiz en son 2019 yılında Sayıştay tarafından denetlenmiş olup düzenlenmiş olan raporda ihalelerimize dair herhangi bir olumsuz bulgu yer almamaktadır.”

İLGİLİ HABEREsenler Belediyesi'nin 8 yıllık ihale bilançosu: Milyonlarca lira tanıdık isimlere gittiEsenler Belediyesi'nin 8 yıllık ihale bilançosu: Milyonlarca lira tanıdık isimlere gitti
Sayıştay
Son güncelleme: 18:08 27.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more