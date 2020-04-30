Fatih Portakal’a Bankacılık Kanunu’nu ihlalden 3 yıla kadar hapis istemiyle dava 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FOX TV Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Başsavcılık, Portakal hakkında Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İddianamede, Portakal’ın 6 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Tekalifi Milliye’yi hatırlatarak, “Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” ifadesiyle, Bankacılık Kanunu’nun 74’ncü maddesini ihlal ettiği belirtildi.

SÖZ KONUSU PAYLAŞIMA ERİŞİM ENGELİ

Başsavcılık, Portakal’ın sosyal medya paylaşımının, bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu değerlendirilmesi yaptı.

Soruşturma kapsamında Portakal’ın şikayete konu twitter linkine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Nisan tarihinde erişimin engellenmesi kararı verildiği de iddianamede belirtildi.

“DEVLETİN MUDİLERDEN PARA İSTEYECEĞİ ALGISI OLUŞTURDU”

Başsavcılık iddianamede, Fatih Portakal’ın suç duyurusuna konu paylaşımını Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 ile yaptığı mücadele ortamı içinde yaptığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

* Bankacılık Kanunu 74’ncü madde gerekçesi ve ülkemizin Covid-19 ile yaptığı mücadele ortamı dikkate alındığında, şüphelinin yaptığı paylaşımın bankalarda mevduatı ve tasarrufu bulunan mudilerin paralarını devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır.

“İTİBARIN KORUNMASI” MADDESİNİ İHLAL ETTİ

İddianamede, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74’üncü maddesi hatırlatılarak “Bu Kanunun 74’üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fiil sonucu özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilebilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur” denildi.

SEKTÖRE DE GENEL EKONOMİYE DE ZARAR VERİR

İddianamede Bankacılık Kanunu 74’üncü maddesiyle kanun koyucunun bankacılık sektörünün itibarını ve güvenilirliğini korumayı ve müşteki BDDK’nın itibarını sarsacak şekilde haber yapılmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi. Kanun maddesinin gerekçesi de iddianamede yer aldı.

“PAYLAŞIMIM İRONİ NİTELİĞİNDEDİR”

İddianamede Portakal’ın yazılı savunmasına da yer verildi. Portakal’ın ifadesinde “Paylaşımım tamamen ironi niteliğindedir” dediği kaydedildi. (DHA)