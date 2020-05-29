Fatih Sondaj Gemisi törenle uğurlandı! Yeni durağı belli oldu

Karadeniz’de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz seferine başladı.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2 yıl önce Mayıs ayının son günü Fatih Sondaj Gemimizi Doğu Akdeniz’de ilk sondajı için görevine uğurladık. Ve 2 yıl sonra bu kez İstanbul’da başka bir ilke daha hep birlikte şahit oluyoruz. Fatih’i, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz” dedi.

“İLK SONDAJINA TUNA-1 LOKASYONUNDA BAŞLAYACAK”

Gemiyle ilgili bilgiler veren Bakan Dönmez, “Fatih’in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 Haziran’da inşallah gemimiz Trabzon’a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz’da, Fatih Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak” ifadelerini kullandı.

“BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRIYOR”

Bugün yerli ve milli imkanlarla deniz sondajı yapar hale gelindiğini dile getiren Dönmez, şu ifadeleri kullandı;

*İlk zamanlar karalarda başlayan petrol aramacılığımızı ilerleyen yıllarda zor şartlara rağmen denizlere taşımayı başardık. İskenderun Körfezi ve Mersin civarındaki ilk deniz sondajımızın üzerinden tam 50 yıl geçti.

*Bu süre zarfında Akdeniz’de ve Karadeniz’de uluslararası kiralama usulüyle sondajlar yapmaya devam ettik. Bu süreçte bilgi, tecrübe ve know-how noktasında önemli kazanımlar elde ettik.

*Ancak 2012’in sonunda Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimizin satın alınması bu alanda önemli bir mihenk taşı oldu.

*Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu güçlü irade, vizyon ve kararlılık sayesinde bugün kendi ekipmanlarımız ve kendi insan kaynağımızla tek başımıza, yerli ve milli imkanlarla deniz sondajlarımızı yapar hale geldik. B

*ugün hem sismik hem de sondaj gemilerimizle dar kapsamlı değil uluslararası anlamda bu çalışmaları yapacak bir konuma gelmiş olduk. Artık kimseye muhtaç olmadan, kimseye müdana etmeden, en önemlisi de o ne der, bu ne der demeden, kimseden izin almadan denizlerimizin dört bir yanında gemilerimiz bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

*Yavuz’u Doğu Akdeniz’e uğurlarken ‘Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz’de, gün gelecek Karadeniz’de’ demiştik. Hamd olsun milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz bugün.

*Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. Yavuz, Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusunda sondajına devam ediyor.

“KİMSE SANMASIN Kİ AKDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİMİZE ARA VERİYORUZ”

Fatih’in Karadeniz’e gitmesinin, Akdeniz’deki faaliyetlerine ara verdiği anlamına gelmediğini vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemilerimiz bir baştan bir başa denizlerimizin röntgenini çekiyor. Ve filomuza bu yıl başında katılan Kanuni Sondaj Gemimiz de inşallah upgrade çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz’de sahaya inecek.

*Fatih, Karadeniz’e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz’deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tam tersine Doğu Akdeniz’de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek.

*Fatih’in de Karadeniz’e gitmesiyle birlikte eksik olan en önemli parçalardan birini daha tamamlamış oluyoruz. Ayrıca Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

*Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz inşallah. Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz.

“HER ŞEYİ LEHİMİZE ÇEVİRDİK”

*Eğer vakti zamanında bu gemileri almasaydık, Libya ile deniz sınırlarımızı belirleyen anlaşmayı imzalamasaydık bugün Türkiye’ye karşı cephe açanlar büyük bir koz elde edecekti.

*Hamd olsun bunların hiçbirine imkân vermedik. Her türlü operasyonu tek başımıza yapabilecek güç ve yetenekteyiz. Şimdi, Akdeniz’deki faaliyetlerini gözden geçirme sırası yalan ve yanlış politikalarla dünyayı aldatma yoluna gidenler de.

*Türkiye’yi sıkıştıralım, yalnız bırakalım derken kendileri ortada kaldılar. Kimsenin beklemediği bir anda oyunun bütün kurallarını bozduk ve her şeyi lehimize çevirdik.

TÜRKİYE PETROLLERİ 53 BİN VARİL BANDINI YAKALADI

*Biz her platformda Türkiye’nin haklarına saygılı olmak koşuluyla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunu burada bir kere daha yineliyoruz. Sadece denizlerde değil karalarda da yoğun bir gayret içerisindeyiz.

*Son 5 yılda kuyularda verim artışı sağlayan teknolojilerin kullanılması ve yeni sahaların keşfiyle toplam 58 milyon varillik yeni rezerv ekledik.

*2020’nin ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 11,36 milyon varillik rezerv artışı sağladık. Böylece günlük yurt içi üretimde Türkiye Petrolleri 53 bin varil bandını yakaladı. DHA