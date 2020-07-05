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Fazla yolcusu olan otobüs trafikten men edildi!

İstanbul Esenyurt’ta toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, fazla yolcu alan halk otobüsü güzergahı dışında durdurularak idari para cezası kesilip, 15 gün de trafikten men edildi. 28 kişinin bulunması gereken otobüsten 40 kişi çıktı.

18:08 -
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Corona virüsü tedbirleri kapsamına belirlenen yolcu sayısından fazla yolcu alan özel halk otobüsü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri tarafından Esenyurt’ta durduruldu.

İÇERİSİNDEN 40 KİŞİ ÇIKTI

Güzergâhı dışında durdurulan özel halk otobüsü içerisinde toplam 28 kişi olması gerekirken, 40 kişi çıktı. Otobüsün sürücüsüne idari para cezası kesildi. Otobüs de 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Durdurulan otobüsten yolcular bir bir aşağıya indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA/İHA)

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Son güncelleme: 18:09 05.07.2020
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