Gazeteci Murat Ağırel’den Silivri mektubu: Bizi betona hapsedenler bizi düşman gibi görüyor

Silivri Cezaevi'nde 4 aydan uzun süredir tecritte tutuklu tutulan gazeteci Murat Ağırel, Odatv'ye yazdığı mektupta hastalık sürecini ve cezaevinde yaşadıklarını anlattı.

Ağırel mektubunda, “Bizlere yapılan zulmü bilin diye yazıyorum” ifadesini kullandı. Yaşadığı diş ağrısı nedeniyle uzun süre hastaneye sevk edilmeyip günler sonrada cerrahi müdahaleyle iki dişi çekilen Ağırel, şunları yazdı:

“SEGBİS VAR…”

*İnfaz koruma memuru geldi mazgaldan seslendi: ‘Murat Ağırel, SEGBİS var.' Gelen memura ağzımın içinin kan dolu olduğunu, cerrahi bir müdahalenin yapıldığını, ifade vermeyeceğimi söyledim. Memur gitti. Kısa bir süre sonra tekrar geldi ve ‘Uzun sürmeyecekmiş' dedi.

*Hani ‘Kan tepeme sıçradı' diye bir söz var ya işte adeta bu sözü doğrular bir durum oldu. Üzerimi değiştirdim, SEGBİS odasına girdik. Sözü karşısındaki kişiye bırakmadan başladım; ‘Daha bir saat önce cerrahi bir müdahale geçirdim. Ağzım dikişli ve bu nedenlerden ötürü kan içinde. Size durumu bildirmeme rağmen beni ısrarla getiriyorsunuz.

*Savcı, hakim, avukat nesiniz bilmiyorum, bildiğim insan olmadığınızdır. Bu insanlık dışı bir uygulama ve işkencedir. Bunları yüzünüze, gözlerinizin içine bakarak söylemek için geldim. Hakkınızda şikayetçi olacağım. Bu zulümdür' dedim ve salonu terk ettim.

*Bu yaşadığımı size şikayet etmek amacı ile anlatmıyorum. Bizlere yapılan zulmü bilin diye yazıyorum. Bizi betona hapsedenler, bizi düşman olarak görüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar teslim olmak yok. Esaretten özgürce selamlarımla…