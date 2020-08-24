Giresun’daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı!

Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi nehre döndü park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Felaketten sonra kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama-kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu. İbrahim Güdük'ün cansız bedeninin bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e yükseldi. 2'si asker 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Dereli ilçesinde derenin taştığı ana ilişkin yeni görüntü kaydı ortaya çıktı. Taşan derenin ilçe merkezine girdiği anlarda vatandaşların panikle kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Kimi vatandaşlar ise otomobilleri ile ilçeden uzaklaşıyor. DHA