Gönüllüler ordusu UMKE ara vermeden görev aldı! İşte hayat kurtaran çanta

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 2003 yılında kurulan ve bünyesinde görev alabilmek için sadece kamu görevlisi olma şartı aranmayan bir arama kurtarma ekibi.

UMKE bünyesinde gönüllülük esası ile siviller ve özel sağlık personelleri de yer alabiliyorken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hizmet veren UMKE’nin Türkiye’de 21 bölge koordinatörlüğü bulunuyor.

Bünyesinde ise yaklaşık 10 binin üzerinde personel bulunduran ve kuruldukları günden bu yana Van ve Elazığ depremi, Barış Pınarı Hareketi, Soma madeni kazası, Filistin Gazze savaş yaralıları tahliye görevi gibi birçok afette yer alan UMKE, İzmir’deki deprem bölgesinde de depremden bu yana 835 personel 112 ve UMKE personeli, 171 ambulans, 234 araç ve 2 helikopter ambulans ile hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

“ÖNEMLİ OLAN DAMAR YOLUNU AÇMAK VE…”

Bursa UMKE Ekibinden Selçukhan Aksu, olay yerindeki ilk müdahaleyi anlattı. Aksu, şunları söyledi;

*Olay yerine geldiğimiz zaman müdahale edebilmek için bizim için öncelikli olan sırt tahtaları yani hastayı her türlü taşıma tekniği ile kullandığımız sırt tahtası var. Örümcek ağı dediğimiz bir kemerimiz var.

*Bunu hastaya bağlıyoruz ve her türlü taşıma tekniği ile onu taşıyabiliyoruz. Hava ve iklim şartlarına göre termal örtülerimiz var. Ve boyunluk ve oksijen bizim için en önemlisi. Termal battaniyeler içerideki hava sıcaklığı durumuna göre kullanıyoruz.

*Çift taraflı termal battaniyelerimiz bunlar. Hasta soğuğa maruz kalmışsa, onun vücut ısısını sağlayacak şekilde örtüp ona göre çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aksu, ilk müdahalenin önemine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti;

*Uzun süre ağırlık altında kaldığı zaman vakanın vücudundaki salgıların bir noktada birikmesi var. Bu birikimi azaltmak için hastaya damar yolu ile bol sıvı verip üzerindeki ağırlığı kaldırdıktan sonra hastayı olay yerinden çıkartıyoruz.

*O yüzden ilk müdahale çok önemli. Damar yolunun açılması, boyunluğun sabitlenmesi ve dışarıdan hastanın yüzüne gelecek her türlü etkiden korunmak için yüz maskesi ve gözlük kullanıyoruz.

*Boyunluğu taktıktan sonra kask maske ve damar yolu ile çıkartıyoruz. İlk müdahale çok önemli. Deprem bölgesinde kaldığı alan içerisindeki susuzluğu, hava hasta için önemli. Önemli olan burada damar yolunu açmak ve hastaya bol miktarda oksijen vermek.

ÇADIRLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Afyon 112’de görev yapan UMKE görevlisi Doktor Hüseyin Gümüş, bölgede kurulan UMKE sağlık çadırlarında yapılan ilk müdahaleleri anlattı. Gümüş, şunları söyledi;

*Bu görev bize söylenildiğinde geceden hemen hazır olduk ve hemen yola çıktık. Depremin sabahında hemen bu çadır kuruldu. Bu çadır aslında hastane acil servisinin bölgede vücut bulmuş hali.

*Burada sadece depremzedeler değil, bölgedeki herkesin su dağıtanından basın mensuplarına kadar depremden çıkan depremzedeler onların tüm sağlık ve ilk yardımları burada en iyi şekilde yapılıyor.

*Bir hastane acil servisinde olması gereken malzeme, araç gereç, şok cihazı o ilk müdahalenin hepsini burada yapabilecek durumdayız. Depremzedeler burada steril edildikten sonra buradan sonra hastaneye sevki sağlanıyor. DHA