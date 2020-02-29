Görenler şaştı kaldı: Kıyıya vurdu, tam 200 metre!

200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında dev plastik boru Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi’nde kıyıya vurdu.

Nereden geldiği bilinmeyen boruyu fark eden vatandaşlar, Aksu Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

Boru iş makinesiyle kıyıya doğru çekilirken, yöre halkından Bilgihan İnce, “Mahalle sakinlerimiz sahilde çok büyük bir borunun karaya vurduğunu söyledi. Biz de sahile gittik. Nasıl ve nereden geldiğini bilmiyoruz” dedi.

DHA’nın haberine göre; İnce, kepçe yardımıyla boruyu karaya çıkarttıklarını anlatırken, şöyle devam etti:

“İlk gören vatandaşlar tarafından Aksu Emniyeti’ne bilgi verildi. Denizden her zaman balık çıkardı, bu sefer de 200 metrelik dev boru çıktı.”