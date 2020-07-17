Gül: Her şeyin başında karakterli olmanız gerekiyor

Abdullah Gül Üniversitesi’nin 2020 yılı mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Şehmus Günaydın, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“İYİ İNSAN OLMAK BİRİNCİ ŞART”

Törende öğrencilere önerilerde bulunan Gül, “İyi insan olmak birinci şart. İyi insan olmak için dürüst ve güvenilir olmak gerekir. Kişilikli, tutarlı olmak gerekir. Her şeyin başında karakterli olmanız gerekiyor. Onun için birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Bütün insanlığa karşı sorumluluğunuz olduğunu hiç unutmayın” dedi.

“Eğitimin sürekli olduğunu unutmayın” diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Kendinizi daima yenileyin. Daime yeni koşullara uyabilin. Hiçbir yabancılık çekmeyin. Bu üniversite size bu kabiliyeti verdi. Unutmayın öğrenmenin yaşı yoktur. Hedeflerinizi çok açık koyun.

*Muhakkak hedefleriniz olsun. Bu hedef çalışma, bilim ve akademik hayatta olabilir. Hedefinizi koyun ve bu konuda hiç alçak gönüllü olmayın. Sizin azimli olmanız çok önemli.

*Tabi ki hedefe ulaşırken risk alınacaktır ama bu riskin hesaplı bir risk alması gerekir. İnanıyorum ki bütün hedeflerinize ulaşırsınız.

*Muhakkak bir networkunuz olsun. Muhakkak arkadaş ve çevreniz olsun. Dürüst ve güvenilir insanlar çabuk çevreler yaparlar. Bu çevre size referans olur.

“BÜTÜN DÜNYAYI SARDI”

Pandemi sürecine de değinen Gül sözlerini şöyle tamamladı;

*Olağanüstü dönem, pandemi dediğimiz bir hastalık. Bu bize küreselleşmenin ne olduğunu gösteren bir örnek oldu. Çin’in Vuhan şehrinden çıkan mikrop nasıl dünyayı dolaştı.

*Bütün dünyayı sardı. Büyük bir olay oldu. 100 yıl içinde en büyük olaylardan biri olarak karşımıza çıktı. Bu hastalık hayatımızı değiştirdi. Hepimizin kimyasını bozdu.

*Bütün bunlara rağmen hayatın devam ettiğini gördük. Birçok iş yeri 100 kişi yerine 80 kişiyle de çalışabilirmiş. Büyük istihdam meseleleri ortaya çıktı. Aranan vasıflar ‘uzaktan bu işi yapabilir misin?’ şeklinde olacak. Bu konuda sizler avantajlısınız. DHA