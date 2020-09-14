Gülistan Doku’nun avukatına ‘suya düşmedi’ dediği için inceleme başlatıldı

Tunceli’de, 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen hakkında “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Avukat Ali Çimen, karara tepki göstererek Türkiye Barolar Birliği’nin yanlarında olması çağrısında bulundu.

“HUKUKA AYKIRI” OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Soruşturmanın gizliliğinin ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatılmasını hukuka aykırı olduğunu belirten Gülistan Doku ailesinin aile avukatı Ali Çimen şu ifadeleri kullandı;

”Gizliliğini ihlal ettiğim gerekçesiyle hakkımda soruşturma açıldı. Kaldı ki ben adli yargının bir parçasıyım. Yargının, yargı makamı, savunma makamı, iddia makamı ayakları vardır.

*Bizde bu davanın iddia makamıyız. Gülistan Doku'nun bilirkişi raporunda 2'nci bölümünde olan suya düşme iddiasının gerçeğini yansıtmadığını kamuoyuna açıkladığım için gizliliği ihlal ettiğim iddiasıyla hakkımda bir inceleme başlatıldı.

“DOSYANIN İÇERİĞİNİ GÖRMEDİM”

*Soruşturmayla ilgili dosyanın içeriğini görmedim sadece soruşturma açıldığına dair biz yazı geldi bu soruşturma kararı hukuktan yoksun bir karardır. Bu karar bir anlama veremedik.

*21 yaşında genç bir kız kayıp, savcı mesaisini onu aramaya harcaması gerekirken mesaisini avukata soruşturma açarak harcamasına anlam veremedim. Lakin bu soruşturma davadan geri adım atacağımız anlamına gelmez.

“KAYIP DAVASINDA GİZLİLİĞE GEREK YOK”

*Başşüpheli'nin babası sosyal medyada Gülistan Doku soruşturması kapsamında olan gizli evrakları paylaşıp bu kız intihara meyilliydi diyordu ve bu doğrultuda bir algı çalışması vardı.

*Bizde dosyada bilgi kirliliği olduğunu ve bilirkişi de intihar etmediğine dair kısmı paylaşmak zorunda kaldık. Kaldı ki gizlilik her dosya için farklıdır bir kayıp vakasında gizliliğe gerek yoktur.

*Çünkü devam eden bir süreçte basına yansıması Gülistan'ın nerede olduğuna dair bilgi akışında yararı olacaktır diye düşünüyorum.

TBB’YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Türkiye Barolar Birliğinin desteğini isteyen Çimen, şunları söyledi;

”Türkiye Barolar Birliğinin bu tip dosyalara müdahale etmesi gerekiyor bu gibi soruşturmalardan dolayı avukatlar mesleğini yapamaz hale geldi. Biz konuşmayacaksak kim konuşacak yürütülen bir soruşturmayla ilgili en sağlıklı dosyayı avukat verir. Artık avukatlık mesleği öyle bir noktaya geldi ki avukat kendi dosyası hakkında açıklama yapmaktan korkar hale geldi” dedi.

NE OLMUŞTU? 5 Ocak'ta Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler, Gülistan'ın arkadaşlarıyla görüşüp cep telefonu sinyallerini izlemeye almıştı. Soruşturma kapsamında ilde bulunan baraj gölünde 187 gün boyunca ekipler su altı ve üstünde arama yapmış ancak sonuç alınamayınca İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla su altı aramasına son verilmişti. Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından da baraj gölünün kısmen boşaltılması kararı alınmış ve su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta yeniden başlanmıştı. Buradan da bir sonuç alınamayınca 13 gün süren arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

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