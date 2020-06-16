Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vaka sayısı düştü mü?

Türkiye’deki vaka sayıları her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Geçiğimiz birkaç gün içersinde vaka sayılarında artış gözlemlenmişti. Vatandaşlar da bunun üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bakan Koca bu akşam da yeni vaka sayılarını açıkladı ve düne göre 125 kişi daha az olduğunu duyurdu.

HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Bugünkü vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının da yeniden gündemden uzaklaşacağı tahmin ediliyor. Ancak corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni kararların alınabileceği gündemdeki yerini koruyor. Kısıtlamayla ilgili resmi açıklamaların yapılması durumunda sayfamızda paylaşacağız.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Corona virüsü ile ilgili alınan kararlar, haftalık olarak yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanıyor. Uzun süre video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmıştı. Bu haftaki kabine toplantısının ise bugün veya yarın yapılması bekleniyor.

VAKA SAYISI AZALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye’de son bir gün içinde bin 467 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 181 bin 298’e yükseldi. Düne kıyasla güncel vaka sayısında 125 azalma gözlemlendi. 17 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 842 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 46 bin 800 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 2 milyon 721 bin 3’e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 15 artarak 153 bin 379'a yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 732, entübe hasta sayısının da 303 olduğu belirtildi. Düne kıyasla yoğun bakım hasta sayısı bugün 10, entübe edilen hasta sayısı ise 12 arttı.