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Hakan Aygün’ün tahliye kararına itiraz edildi

Bodrum'da, sosyal medya aracılığıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün, 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karara itiraz edildi.

20:44 -
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Hakan Aygün’ün tahliye kararına itiraz edildi

gazeteci Hakan Aygün, Sosyal medya hesabında yaptığı ‘Ey IBAN edenler’ ifadesinin yer aldığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınDI.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlarıyla 3 Nisan’da sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderilen gazeteci Hakan Aygün, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Aygün, Bodrum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aygün savunmasında, yaptığı paylaşımlarda hareket ve aşağılama çabasında olmadığını sadece eleştiri amacıyla paylaştığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak Aygün’ün tahliyesine karar verdi. Ancak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Aygün hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. DHA

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