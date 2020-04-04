Hangi şehirlere giriş çıkış yasaklandı? Türkiye’deki büyükşehirler ve yasaklanan iller!

30 büyükşehir’de araç giriş çıkışlarının yasaklanmasının ardından bu illerin hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. Türkiye’de nüfus oranı diğer illere göre daha fazla olan ve ekonomi, ulaşım, işgücü gibi birçok nedenden dolayı büyükşehir olarak kabul edilen 30 il bulunmaktadır.

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK’A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Corona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkış yasaklandı. Etarfı büyük şehirlerle kaplı olan fakat büyükşehir statüsünde olmayan Yalova ve Osmaniye gibi şehirlerin ise bu durumda şehir giriş çıkış yasağından nasıl etkileneceği bilinmiyor.

TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi