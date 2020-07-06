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Hayır yemeğinden 18 kişi zehirlendi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, corona virüsü önlemleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 18 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle Turgutlu ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

06:28 -
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Hayır yemeğinden 18 kişi zehirlendi

Olay, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Corona virüsü önlemleri kapsamında taziye, mevlit gibi toplu olarak bir arada bulunulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen Gökkaya Mahallesi’nde bir evde düzenlenen mevlite çok sayıda kişi katıldı.

Mevlitte konuklara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Mevlitin ardından evlerine giden vatandaşlar mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve ateş gibi şikayetleri nedeniyle sağlık ekiplerine haber verdi. Rahatsızlanan kişiler sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

18 kişinin getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan vatandaşların tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili olarak, mevlitte ikram edilen tavuk ve pilavdan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

Corona Haber Manisa Sağlık
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